Відлуння Brexit: у Шотландії оголосили про старт "дебатів про незалежність"

За словами Стерджен, національне обговорення дасть змогу оцінити доцільність проведення нового референдуму про незалежність Шотландії, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Глава шотландського уряду стверджує, що "сейсмічні зміни", які настали після британського голосування за Brexit вимагають нової дискусії про майбутнє Шотландії.

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"Щоб переконатися, що голос кожного в Шотландії звучить у наш час змін, я сьогодні оголошую про початок найбільших в історії Шотландії дебатів про майбутнє", – заявила шотландський премʼєр.

"Під час дебатів потрібно також розглянути і незалежність Шотландії", – додала вона.

На історичному референдумі у Великій Британії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.