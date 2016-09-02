Відлуння Brexit: у Шотландії оголосили про старт "дебатів про незалежність"
Премʼєр-міністр Шотландії Нікола Стерджен оголосила про початок дискусії про майбутнє країни і звернулася до всіх громадян з проханням долучитися до неї.
За словами Стерджен, національне обговорення дасть змогу оцінити доцільність проведення нового референдуму про незалежність Шотландії, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
Глава шотландського уряду стверджує, що "сейсмічні зміни", які настали після британського голосування за Brexit вимагають нової дискусії про майбутнє Шотландії.
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"Щоб переконатися, що голос кожного в Шотландії звучить у наш час змін, я сьогодні оголошую про початок найбільших в історії Шотландії дебатів про майбутнє", – заявила шотландський премʼєр.
"Під час дебатів потрібно також розглянути і незалежність Шотландії", – додала вона.
На історичному референдумі у Великій Британії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.