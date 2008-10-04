У катастрофі українського судна Грузія звинуватила капітана
...який зник безвісти
Єдина Транспортна адміністрація Грузії покладає відповідальність за катастрофу українського судна Skadovski поблизу порту Кулеві на його капітана, який не взяв до уваги попередження про хвилювання на морі, повідомляє агентство Новини-Грузія.
«Капітана корабля було попереджено про можливий шторм 30 вересня. Навіть, незважаючи на початок шторму, капітан не відвів судно до порту і продовжив роботи в акваторії Кулеві, у відкритому морі», - заявив журналістам заступник керівника транспортної адміністрації Грузії Заза ЧІХРАДЗЕ.
Судно Skadovski під українським прапором, що сіло на мілину 1 жовтня в результаті шторму в районі порту Кулеві (Західна Грузія), 3 жовтня затонуло. Двоє людей загинули, капітан судна зник безвісти. На Skadovski у момент катастрофи перебувало, за різними даними, 31-33 члени екіпажа - всі громадяни України.
Як говориться в заяві Єдиної транспортної адміністрації Грузії, «судно виконувало роботи з розчищання дна в акваторії порту. Його капітан не взяв до уваги попередження про можливий шторм».