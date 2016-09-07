Сайт "Левада-центру" перестав працювати

Про це повідомив Бі-бі-сі глава центру Лев Гудков. "Ми поки не знаємо причин (падіння сайту). Можливо, сервер не витримав кількості звернень, що до нас надходять, але швидше за все, це хакерська атака. Наші програмісти намагаються все виправити", - сказав Гудков.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня "Левада-центр" включений міністерством юстиції РФ до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента.

У липні російський громадський рух "Антимайдан" попросив мін'юст перевірити інформацію про отримання "Левада-центром" іноземних грантів.

За словами Гудкова, рішення мін'юсту було цілком очікуваним для "Левада-центру". "Місяць тривали перевірки, і все до цього йшло, враховуючи, що зараз йде хвиля політичної реакції", - зазначив Гудков.

"Левада-центр" є однією з трьох провідних соціологічних організацій в Росії і найбільш незалежною з них.