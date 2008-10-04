Єврокорпус відзначив 15-річчя військовим парадом
22:28, 04 жовтня 2008Світ
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Наразі в ньому 60 тисяч військових
Єврокорпус (Європейські сили швидкого реагування) відсвяткував сьогодні у Страсбурзі 15 років свого існування, повідомляє France Info.
З цього приводу в місті відбувся військовий парад.
Створена в 1992 році для миротворчих операцій організація спочатку включала французько-німецький контингент. Потім до складу Єврокорпусу увійшли Бельгія, Іспанія і Люксембург. Наразі чисельність сил швидкого реагування налічує 60 тисяч військових.
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