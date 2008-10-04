Єврокорпус відзначив 15-річчя військовим парадом

Єврокорпус (Європейські сили швидкого реагування) відсвяткував сьогодні у Страсбурзі 15 років свого існування, повідомляє France Info.

З цього приводу в місті відбувся військовий парад.

Створена в 1992 році для миротворчих операцій організація спочатку включала французько-німецький контингент. Потім до складу Єврокорпусу увійшли Бельгія, Іспанія і Люксембург. Наразі чисельність сил швидкого реагування налічує 60 тисяч військових.