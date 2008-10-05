Україна виконала резолюцію ООН

Кабінет міністрів України постановою № 888 від 1 жовтня 2008 року скасувала санкції щодо Руанди на виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 10 липня 2008 року.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд визнав такими, що втратили чинність, попередні постанови Кабінету міністрів (№ 1904 від 28 грудня 2000 року та № 842 від 20 червня 2007 року), згідно з якими Україна приєднувалася до міжнародних санкцій щодо Руанди, запроваджених відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН.

Довідка УНІАН. Санкції щодо Руанди введені резолюціями Ради Безпеки ООН № 918 від 17 травня 1994 року, № 997 від 9 червня 1995 року та № 1011 від 16 серпня 1995 року.

Згідно з резолюціями ООН, країни повинні були відмовитися від постачання озброєння до Руанди.