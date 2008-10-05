Загін бойових кораблів Росії замість Венесуели звернув у Середземне море

Загін бойових кораблів (ЗБК) ВМФ Росії на чолі з важким атомним ракетним крейсером "Петро Великий" пройшов Гібралтарську протоку і ввійшов до Середземного моря, повідомив РІА “Новости” в неділю помічник головкому ВМФ Росії капітан першого рангу Ігор Дигало.

"В акваторії Середземного моря загін бойових кораблів виконає ряд поставлених завдань відповідно до керівних документів щодо застосування Військово-морського флоту країни в мирний час", - сказав Дигало.

За його словами, ЗБК впродовж виконання завдань також відвідають ряд портів кількох середземноморських держав. "Зокрема, порт Тріполі (Лівія)", - додав співрозмовник агентства.

Після виконання всього обсягу поставлених завдань, ЗБК вийде з Середземного моря і візьме курс до Південної Атлантики.

"Кораблі перетнуть Атлантику з тим, щоб в заплановані терміни прибути до узбережжя Венесуели для проведення спільних навчань", - пояснив представник ВМФ.

Він також повідомив, що техніка і озброєння ЗБК функціонують в штатному режимі.

Як очікується, кораблі пробудуть в Середземному морі близько місяця.