Розбився ще один Ту-154: 80 загиблих
16:59, 01 вересня 2006Світ
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Лайнер ударився черевом об смугу і загорівся
В Ірані розбився літак Ту-154. При посадці в місті Меш-хеде лопнула покришка на передньому шасі.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», лайнер ударився черевом об злітно-посадочну смугу і загорівся. У вогні загинули щонайменше 80 чоловік із 147, які перебували на борту.
Літаки радянського і російського виробництва складають велику частину авіапарку Ірану. Багато літаків експлуатуються вже дуже давно. Через американські санкції країна не може купувати літаки на Заході, пише агентство «Рейтер».
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