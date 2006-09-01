Розбився ще один Ту-154: 80 загиблих

В Ірані розбився літак Ту-154. При посадці в місті Меш-хеде лопнула покришка на передньому шасі.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», лайнер ударився черевом об злітно-посадочну смугу і загорівся. У вогні загинули щонайменше 80 чоловік із 147, які перебували на борту.

Літаки радянського і російського виробництва складають велику частину авіапарку Ірану. Багато літаків експлуатуються вже дуже давно. Через американські санкції країна не може купувати літаки на Заході, пише агентство «Рейтер».