Медведєв завів відеоблог

08:56, 07 жовтня 2008
Світ
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Перший запис присвячений виступу в Евіані

Президент Росії Дмитро Медведєв завів відеоблог. У першому спеціальному відеозверненні, опублікованому на сайті Кремля, він розповів про свій майбутній виступ на Конференції з питань світової політики в Евіані (Франція) 8 жовтня.

Це перший запис в розділі «Відеоблог», де будуть розміщуватися звернення глави російської держави до відвідувачів сайту, повідомляє Газета.ру.

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