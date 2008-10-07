Президент Росії Дмитро Медведєв завів відеоблог. У першому спеціальному відеозверненні, опублікованому на сайті Кремля, він розповів про свій майбутній виступ на Конференції з питань світової політики в Евіані (Франція) 8 жовтня.

Це перший запис в розділі «Відеоблог», де будуть розміщуватися звернення глави російської держави до відвідувачів сайту, повідомляє Газета.ру.