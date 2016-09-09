Японія скликає позачергове засідання Ради безпеки ООН після найбільших ядерних випробувань КНДР

Наразі Японія – непостійний член Ради безпеки – погоджує організацію позачергового засідання з іншими членами РБ ООН. Про це повідомляє Kyodo.

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Передбачається, що Радбез може підтримати країни-члени ООН в реалізації санкцій проти КНДР, які були введені у березні, а також, можливо, ініціює подальші.

Як повідомлялося, в п'ятницю КНДР провела найпотужніші у своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3 бала.