Японія скликає позачергове засідання Ради безпеки ООН після найбільших ядерних випробувань КНДР
10:48, 09 вересня 2016Світ
574 0
В Японії очікують, що Рада безпеки ООН у зв'язку масштабними ядерними випробуваннями в Північній Кореї збереться на позачергове засідання найближчим часом.
Японія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН / ukraineun.org
Наразі Японія – непостійний член Ради безпеки – погоджує організацію позачергового засідання з іншими членами РБ ООН. Про це повідомляє Kyodo.
Читайте такожУ КНДР зафіксовано землетрус техногенного характеру
Передбачається, що Радбез може підтримати країни-члени ООН в реалізації санкцій проти КНДР, які були введені у березні, а також, можливо, ініціює подальші.
Як повідомлялося, в п'ятницю КНДР провела найпотужніші у своїй історії ядерні випробування. Вони призвели до землетрусу магнітудою 5,3 бала.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter