У питаннях Росії, України, Грузії Маккейн і Обама не розходяться

Кандидати в президенти США сенатор-демократ Барак Обама і сенатор-республіканець Джон Маккейн під час передвиборчих теледебатів у Нешвілі (штат Теннесі) піддали критиці дії Росії.

"Вони (росіяни) демонструють поведінку зла (evil behavoir), і я думаю, що нам важливо розуміти, що це не колишній Радянський Союз, але в них як і раніше є націоналістичні імпульси, і це, я думаю, дуже небезпечно", - цитує Обаму РІА "Новости".

Обама дав таку відповідь після того, як ведучий дебатів відомий тележурналіст Том Брокоу, нагадавши відомі слова президента США Рональда Рейгана, що назвав СРСР "імперією зла", попросив обох кандидатів сказати, чи "є Росія за Володимира Путіна "імперією зла".

"Можливо, - заявив Маккейн. - Це залежить від того, як ми відповімо Росії, і залежить від багатьох речей. Якщо я скажу "так", це означатиме, що ми знову розпалюємо "холодну війну", якщо я скажу "ні", це буде ігноруванням їх поведінки... Я думаю, що ми можемо мати з ними справу, з росіянами, але вони повинні розуміти, що вони стикаються з дуже твердими і рішучими Сполученими Штатами Америки, які захистять наші інтереси і інтереси інших країн у світі".

Маккейн, відповідаючи на поставлене раніше запитання про те, як США могли б чинити тиск на Росію, не починаючи нову "холодну війну", заявив, що у США для цього є можливості.

"Я не думаю, що у нас буде нова "холодна війна" з Росією, але не повинно бути сумнівів у тому, що поведінка Росії, поза сумнівом, є за рамками норм поведінки, яку ми чекаємо від дуже багатих країн, якою стала Росія, завдяки своїм нафтодоларам", - сказав сенатор-республіканець.

"Ми повинні зробити так, щоб росіяни зрозуміли, що подібна поведінка карається", - заявив він, додавши, що США "хочуть чинити на Росію міжнародний тиск в надії, що це зрештою змінить їх поведінку" і що одним із способів для такого тиску є "Велика вісімка".

"Росіяни повинні зрозуміти, що подібні дії є неприйнятними, і сподіватимемося, що ми використовуємо економічні, дипломатичні й інші важелі спільно з нашим союзниками і друзями в Європі, які так само стривожені їх поведінкою", - сказав Маккейн.

Маккейн заявив також, що США повинні "продемонструвати моральну підтримку" Україні та Грузії. Республіканський кандидат наголосив на необхідності прийняття України, а також Грузії в члени НАТО.

"Ми повинні підтримати їх членство в НАТО", - заявив кандидат у президенти США.

Сенатор Обама, відповідаючи на це запитання, заявив, що він "здебільшого згоден з сенатором Маккейном щодо багатьох кроків, які необхідно зробити".

"Відновлення Росії є одним з центральних питань, якими нам належить займатися в наступному президентстві", - зазначив Обама.

Кандидат демократів при цьому наголосив, що США не повинні обмежуватися моральною підтримкою сусідніх з Росією країн.

"Ми повинні надавати моральну підтримку полякам, Естонії й Латвії і всім країнам, які у минулому були радянськими сателітами, але ми повинні також надати їм фінансову і конкретну допомогу для сприяння у відновленні їх економіки", - сказав Обама, за словами якого "Грузія, особливо, перебуває зараз на межі величезних економічних труднощів".

При цьому Обама заявив, що "ключем у взаєминах з Росією буде енергія".

"Якщо ми зможемо зменшити наше споживання енергії, це зменшить кількість нафтодоларів, які вони (росіяни) мають в своєму розпорядженні для завдання шкоди в усьому світі. Це зміцнить нас і послабить їх в тому, що стосується таких питань як Грузія", - сказав Обама.

Впродовж 90-хвилинних дебатів Обама і Маккейн відповідали на запитання, що стосувалися фінансової кризи й економіки США, заходів із стабілізації ринків, проблем охорони здоров`я і податків, а також торкнулися таких тем, як Ірак, Афганістан, Пакистан, Ізраїль та інші.