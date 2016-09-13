Сноуден очікує від Обами помилування – The Guardian

Як заявив Сноуден в інтерв'ю Guardian, він вважає, що відкриття ним інформації про стеження американськими і британськими спецслужбами за громадянами було виправданим і пішло на користь суспільству, пише Українська правда.

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"Так, є закони в книгах, які кажуть одне, але мабуть тому і існує право помилування – для винятків, для речей, які можуть виглядати незаконними на сторінках, але, якщо ми глянемо на них з точки зору моралі, якщо ми глянемо на них етично, якщо ми глянемо на результати, стане видно, що це було необхідно і життєво важливо", – сказав він.

Серед позитивних наслідків свого вчинку він назвав зміни політики з боку американської влади і судів.

Видання нагадало, що він зробив це заяву на фоні кампанії на підтримку помилування Сноудена, яка зараз набирає обертів.

Нагадаємо, навесні у 2015 року Сноуден попросив політичного притулку в Швейцарії, заявивши, що хотів би повернутися в Женеву, де він колись працював на американське АНБ.



