Сноуден оголосив про бажання залишити Росію

19:25, 06 березня 2015
Світ
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Едвард Сноуден попросив політичного притулку в Швейцарії, заявивши, що хотів би повернутися в Женеву, де він колись працював на американське АНБ.

REUTERS

Про це він заявив сьогодні під час телемосту Москва - Женева після показу оскароносного документального фільму про нього на кінофестивалі і форумі, присвяченому правам людини, повідомляє Reuters.

"Я хотів би повернутися до Швейцарії, деякі з найкращих моїх спогадів - з Женеви, це прекрасне місце", - сказав Сноуден.

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