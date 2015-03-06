Сноуден оголосив про бажання залишити Росію
19:25, 06 березня 2015Світ
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Едвард Сноуден попросив політичного притулку в Швейцарії, заявивши, що хотів би повернутися в Женеву, де він колись працював на американське АНБ.
REUTERS
Про це він заявив сьогодні під час телемосту Москва - Женева після показу оскароносного документального фільму про нього на кінофестивалі і форумі, присвяченому правам людини, повідомляє Reuters.
"Я хотів би повернутися до Швейцарії, деякі з найкращих моїх спогадів - з Женеви, це прекрасне місце", - сказав Сноуден.
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