Сноуден назвав доповідь про себе в Конгресі США "актом злої волі"

Коментуючи висновки комітету, який відмовився вважати Сноудена борцем за правду і назвав його звичайним злочинцем, американець, що проживає зараз у Росії, заявив, що не може погодитися з такою точкою зору, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Інформація в їх доповіді настільки грубо викривлена, що було б навіть смішно, якби це спотворення не було серйозним і навмисним актом злої волі", - сказав Сноуден, виступаючи по відеозв'язку на прес-конференції в Нью-Йорку.

Доповідь комітету Палати представників Конгресу США була опублікована 15 вересня. У документі йдеться, що Сноуден завдав колосальної шкоди національній безпеці США.

На думку комітету, документи, які Сноуден викрав у американських спецслужб, стосувалися не стільки втручання влади в приватне життя громадян, скільки серйозних питань обороноздатності країни.

У комітеті зазначають, що Сноуден в часи роботи на американські спецслужби нібито був конфліктним і дратівливим співробітником і постійно сварився з начальством. Своїми діями, говориться в доповіді, він допоміг не американським громадянам, а ворогам США.

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У зв'язку з цим, вважають автори документа, Сноудена не варто вважати борцем за правду і права людини, як це роблять багато правозахисних організацій. На думку комітету, до нього слід ставитися як до звичайного злочинця.

Сноуден співпрацював у різні роки з американськими ЦРУ і АНБ, в 2013 році передав журналістам секретні документи, які доводили факт відстеження спецслужбами телефонних дзвінків пересічних громадян.

У США Сноудена звинувачують в крадіжці державного майна, незаконному використанні інформації, що стосується національної оборони, а також у навмисному розголошенні секретних даних.

Зараз він проживає у Росії, що надала йому притулок. При цьому Сноуден неодноразово заявляв, що хотів би коли-небудь повернутися на батьківщину.