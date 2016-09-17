Катастрофа EgyptAir: на уламках лайнера знайдені сліди тротилу

Про це повідомляє Reuters з посиланням на газету Le Figaro.

За словами джерела, близького до розслідування, походження слідів тротилу на місці краху лайнера залишається невідомим, єгипетська влада забороняє французьким слідчим детально вивчити уламки літака.

Читайте такожПілотові викраденого в Єгипті літака погрожував пасажир з поясом смертника, кілька людей звільнено (фото)

Відзначається, що Єгипет заявив про намір підготувати спільну доповідь з Францією, щоб підтвердити наявність тротилу на уламках A320. Проте Франція відмовляється співпрацювати, оскільки слідчі не встигли провести адекватне розслідування, щоб з'ясувати джерело походження вибухової речовини.

У липні стало відомо, що лайнер EgyptAir розвалився в повітрі після пожежі.