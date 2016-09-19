У Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, обраного на виборах в окупованому Криму - євродепутат

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі, коментуючи результати виборів до Держдуми Росії, які також відбулися на території тимчасово окупованого Росією Криму.

"Чітко зрозуміло, що ми не будемо сприймати будь-кого, хто був обраний в Криму. Це чіткий месидж: не відправляйте нікого, ми не сприймемо нікого, хто був обраний в Криму у будь-якій делегації, яка буде відвідувати Європейський парламент", - сказав Галер.

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При цьому він наголосив, що «всі державні дії Росії в Криму є незаконними», оскільки РФ окупувала півострів

Разом з тим Галер зазначив, що не заморожував би співпрацю з Держдумою повністю, але це питання вирішуватимуть його колеги.

Депутат ЄП також упевнений, що робота російської делегації не повинна бути відновлена і в Раді Європи, адже "нічого не було змінено з того, через що була припинена їх участь".

"Це повинно бути продовжено", - наголосив він.

Галер також дав характеристику парламентським виборам в Росії в цілому, назвавши умови їх проведення такими, що суперечать "відкритим рамкам, в яких проводяться демократичні вибори".

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ. Голосування проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми змогли пройти лише чотири партії - «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52% голосів), ЛДПР (13,28% голосів) і «Справедлива Росія» (6,17% голосів).

Сьогодні, 19 вересня, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ в частині голосування на території окупованого Кримського півострова.