Росія направить до берегів Сирії свій єдиний авіаносець

"На даний момент в російське корабельне угруповання у східній частині Середземномор'я входить не менше шести бойових кораблів і трьох-чотирьох суден забезпечення зі складу всіх флотів. Для нарощування бойових можливостей угрупування плануємо включити до його складу корабельну авіаносну групу з крейсером "Адмірал Кузнєцов", - сказав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє ТАСС.

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Сили ВМФ Росії знову постійно присутні в східній частині Середземного моря з 2013 року, нагадав Шойгу.

Як відомо, "Адмірал Кузнєцов" - єдиний російський важкий авіаносний крейсер.