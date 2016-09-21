Росія направить до берегів Сирії свій єдиний авіаносець
21:01, 21 вересня 2016Світ
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Важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" увійде до складу угруповання російських кораблів у східній частині Середземного моря.
Сили ВМФ Росії знову постійно присутні в східній частині Середземного моря з 2013 року / mil.ru
"На даний момент в російське корабельне угруповання у східній частині Середземномор'я входить не менше шести бойових кораблів і трьох-чотирьох суден забезпечення зі складу всіх флотів. Для нарощування бойових можливостей угрупування плануємо включити до його складу корабельну авіаносну групу з крейсером "Адмірал Кузнєцов", - сказав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє ТАСС.
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Сили ВМФ Росії знову постійно присутні в східній частині Середземного моря з 2013 року, нагадав Шойгу.
Як відомо, "Адмірал Кузнєцов" - єдиний російський важкий авіаносний крейсер.
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