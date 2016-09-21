У Підмосков'ї розбився вертоліт Мі-8, всі члени екіпажу загинули

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах російського регіону.

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"Вертоліт Мі-8, що, за попередніми даними, належить МНС Росії, зазнав аварії в Люберецькому районі Підмосков'я поблизу населеного пункту Октябрський. На борту знаходилися три члени екіпажу, всі вони загинули", - сказав джерело.

В даний час на місці події працюють співробітники екстрених служб. Обставини аварії встановлюються. За попередніми даними, на землі жертв і руйнувань немає. Вертоліт Мі-8, що розбився, дислокувався в підмосковному Жуковському, де базується авіація МНС.

Також надходять повідомлення про те, що очевидці заявили в екстрені служби про падіння в Люберецькому районі легкомоторного літака.

Мі-8 - сімейство багатоцільових вертольотів радянського, пізніше російського виробництва. Випускаються в пасажирському, транспортному і діловому варіантах.