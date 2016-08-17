Близько 60 осіб постраждали внаслідок катастрофи поїзда у Франції (фото)

18:26, 17 серпня 2016
Світ
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Близько 60 людей постраждали в результаті аварії поїзда на півдні Франції.

@Ambrojashh

Про це повідомляють місцеві рятувальні служби, передає Бі-бі-сі. Поранення як мінімум 10 осіб оцінюються як серйозні.

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Поїзд, який прямував з Німа в Монпельє, врізався в дерево, що впало на рейки в районі невеликого містечка Ле Крес.

Midi Libre

Як повідомляє агентство Рейтер, в поїзді перебувало понад 200 пасажирів. За даними залізничної компанії SNCF, перед зіткненням поїзд йшов зі швидкістю 140 км/год.

В даний час рух залізничного транспорту між Німом і Монпельє повністю припинено.

Як повідомляє SNCF, на місця аварії працюють пожежники і поліцейські, доступ до місця аварії ускладнений.

На фотографіях користувачів соцмереж з місця інциденту видно, що в результаті зіткнення в поїзді були вибиті вікна.

Midi Libre

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