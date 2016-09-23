Майбутній голова Стратегічного командування США назвав Росію найбільшою загрозою для США

Про це повідомляє «Голос Америки».

Якщо його кандидатура буде схвалена Сенатом, Гайтен, який зараз очолює Космічне командування ВПС, стане главою Стратегічного командування, яке відповідає за ядерні та космічні сили, а також за боротьбу зі зброєю масового ураження.

«З моєї точки зору, Росія є найбільш серйозною загрозою, за нею з невеликим відставанням слідує Китай, але найбільш вірогідна загроза, що викликає найбільше занепокоєння, виходить від Північної Кореї, а також від Ірану», - сказав Гайтен, виступаючи в Комітеті Сенату з питань збройних сил.

За його словами, Росія і Китай нарощують потенціал, націлений проти американських інтересів у космосі, які відіграють ключову роль в забезпеченні військової переваги, якою зараз володіють США.

Читайте такожУкраїна може отримати летальну зброю після виборів президента США - Чалий

«Ми не тільки повинні бути готові відреагувати, але й повинні створити більш стійку систему національної безпеки в космічній сфері», – резюмував генерал Джон Гайтен під час слухання у Сенаті.

Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства оборони США Ештон Картер заявив, що Пентагон розглядає питання про надання Україні оборонного та летального озброєння. За його словами, надання цієї допомоги залежить від виконання Росією Мінських домовленостей.