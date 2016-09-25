Спецслужби Великої Британії заявляють про спробу російських хакерів атакувати сайти уряду і телекомпаній

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на Sunday Times, атаки мали місце напередодні парламентських виборів у Великій Британії у травні 2015 року, але відомо про це стало тільки зараз.

Видання констатує, що Центр урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) зміг нейтралізувати дії хакерів. Вважається, що атаки були організовані групою Fancy Bears, яка, ймовірно, має відношення до російської розвідки.

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GCHQ зазначає, що хакери атакували все урядові сервери, включаючи сервери міністерств внутрішніх справ, закордонних справ і оборони, а також сайти британських телеканалів Бі-Бі-Сі, ITV, Channel 4, Sky.

Спецслужби Великої Британії заявляють, що їм вдалося попередити спроби злому, оскільки вони уважно вивчили те, як хакерам вдалося зламати французький телеканал TV5Monde у квітні.

Хакери, які називали себе частиною угруповання "Кіберхаліфат", змогли призупинити мовлення каналу на 18 годин. Весь цей час на темному екрані висів прапор радикального угруповання "Ісламська держава", забороненого у багатьох країнах світу.

Британські фахівці були стурбовані тим, що хакери, пов'язані з ісламістами, вийшли на новий технічний рівень.

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Однак незабаром експерти нібито з'ясували, що сліди ведуть до Москви, і побачили ознаки атаки, що готується на Велику Британію.

У результаті програмісти, які працюють на британський уряд, вжили додаткових заходів захисту і встигли попередити про можливі атаки телекомпанії.

Поширення інформації про успішну операцію GCHQ збіглося за часом з повідомленнями про злом аккаунта співробітника Білого дому. Атака, як передбачається, була здійснена Fancy Bears.

Російська влада заперечують, що пов'язана з Fancy Bears, яка відповідальна також за злом системи антидопінгового адміністрування та менеджменту (ADAMS). Хакери отримали доступ до особистих медичних даних атлетів і виклали у відкритий доступ результати їх допінг-тестувань, з яких випливає, що спортсмени вживали заборонені речовини, щоправда, з дозволу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).