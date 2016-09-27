Голова ЄЦБ: Затягування Brexit вплине на Єврозону

Про це він сказав у понеділок, 26 вересня, під час виступу в комітеті з питань економіки Європарламенту, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

"Доля Великобританії має вплив на економіку Єврозони", - сказав Драгі. Однак при цьому голова ЄЦБ оцінив ринки та економіку Європи як "стійкі" до наслідків Brexit.

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Драгі наголосив, що всі учасники спільного ринку повинні дотримуватися єдиних правил. "Незалежно від форми відносин, яка виникне між Великобританією та ЄС, треба поважати цілісність спільного ринку", - додав голова ЄЦБ.

Прихильники Brexit у Великобританії прагнули зберегти доступ до спільного ринку ЄС, однак обмежити приплив мігрантів з інших країн ЄС. Представники ЄС наголосили, що свободу пересування людей і товарів не можна розділяти.