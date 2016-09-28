В Кремлі відреагували "глибоким нерозумінням" на заяву США щодо можливих санкцій через дії РФ у Сирії
Заява США про можливість введення санкцій проти РФ через її дії в Сирії викликає «глибоке нерозуміння».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
«Одержимість санкційної політики нічого доброго нікому не приносила. Взагалі згадування про санкції в контексті сирійських справ викликає глибоке нерозуміння, тим паче у тих, хто знає реальний стан справ у Сирії, реальний стан справ з реалізацією зобов'язань, зазначених у російсько-американських домовленостях», - сказав Пєсков.
Сьогодні офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що удари армії президента Сирії Башара Асада і російських військ у Сирії почастішали, і США не виключають введення додаткових санкцій проти Росії у зв‘язку з її діями.
Читайте такожУ Сирії літаки розбомбили головну лікарню Алеппо – Reuters (фоторепортаж)
«Ми не скидаємо з рахунків можливе впровадження додаткових економічних санкцій. Фінансові санкції довели, що є дієвим інструментом підтримки наших інтересів у всьому світі. Тобто ми безумовно не знімаємо з порядку денного можливі санкції», - сказав Ернест.
27 вересня в Сирії урядові війська почали наземну операцію з відновлення контролю над оточеним містом Алеппо, де перебуває близько 250 тисяч мирних жителів. За даними сил цивільної оборони Алеппо, авіаудари Повітряно-космічних сил Росії по місту призвели до жертв серед цивільних осіб.