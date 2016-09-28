Катастрофа МН17: Пєсков промимрив щось невиразне про розбіжність даних з російських радарів і заяв військових РФ

Так, на запитання власного кореспондента УНІАН у Москві, чому ця інформація була обнародувана через два роки і не відповідає заявам російських військових про українське Су-25 поблизу малайзійського літака, Пєсков зазначив, що про це можуть сказати в Міністерстві оборони РФ.

«Я не можу кваліфіковано відповісти на ваше питання, воно потребує більш детальної й професійної підготовки, його слід адресувати моїм колегам у Міноборони. Я хочу звернути вашу увагу, що показання радарів чисте і первинне – це абсолютно різні картинки. Первинні свідчення – це картинка, яка несе дуже багато інформації технічного характеру, і вона, звичайно, більш повно відображає всю картину», - сказав Пєсков.

«Чому був потрібен час на формування цього нового пакета, думаю, мої колеги дадуть відповідь», - сказав він.

Пєсков відзначив, що справа про катастрофу малайзійського «Боїнга» обрамлена «величезною кількістю спекуляцій, некваліфікованою, непрофесійною інформацією» і супроводжується укриттям і відмовою ряду країн надати «цілі масиви інформації, дані радарів».

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«Російська сторона заявляла про те, що вона надала вичерпну інформацію, яка була у неї на руках щодо цієї трагедії. Але ми з жалем завжди наголошували, що не всі країни надали такий масив інформації. Деякі країни, наприклад, радарні дані не представили», - сказав він.

«Існують різні точки зору, експертні, але й незаперечні факти. Безумовно, важливо робити висновки, враховуючи останню інформацію, яка була опублікована нашими військовими, - первинні дані радарів, які фіксували всі літальні апарати та об'єкти, які могли б стартувати або перебувати в повітрі на території, контрольованій на той момент ополченцями», - заявив Пєсков.

За його словами, дані однозначні, на цих даних ракети немає.

«Відповідно, якщо була б ракета, то вона могла бути використана тільки з іншої території. Я не стверджую з якої — це справа фахівців. Це не гіпотеза, а однозначні дані, що грунтуються на первинних даних радарів. Це штука, з якою не посперечаєшся», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня 2014 р. у Міноборони Росії стверджували, що один український літак перебував у безпосередній близькості від малайзійського «Боїнга» в день катастрофи. Це нібито було "підтверджено даними російських радіолокаторів і кількома свідками з місцевих жителів, які зуміли розгледіти в повітрі на висоті 10 км "один, а може й два Су-25".

Генеральний конструктор літака спростував російську версію аварії MH17 і заявив, що Су-25 не може збити літак, що летить на висоті 10500 метрів.

Також у РФ заявили, що в районі катастрофи MH17 не спостерігалося жодних сторонніх об'єктів, які могли стати причиною руйнування лайнера, а пуск ракети був здійснений з території, підконтрольній українській армії.

Разом з тим слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновку, що літак «Малайзійських авіаліній» рейсу МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою «Бук».

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

17 липня 2016 року президент України Петро Порошенко заявив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

28 вересня в Гаазі міжнародна спільна слідча група оголосить попередні результати розслідування кримінального провадження, що стосується катастрофи «Боїнга».