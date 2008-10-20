До Конгресу США балотується уродженка Києва (фото)

Вперше в історії США на місце в Палаті представників Конгресу США претендує кандидат, що народився в СРСР. Це 47-річна уродженка Києва Марина Кац, яка висувається від Республіканської партії по 13 округу штату Пенсильванія.

Сім`я Кац емігрувала з СРСР в США в 1979 році, коли дівчині було 17 років. Вивчивши англійську мову, вона закінчила коледж і поступила на юридичний факультет університету Темпл, потім одержала ступінь магістра права і в 1995 році відкрила власну юридичну фірму. Політик виховує двох дочок-підлітків.

"Моєю суперницею є член Палати представників демократка Еллісон Шварц, яка вже чотири роки працює в конгресі. Останні опитування показують, що при 20 відсотках виборців, які ще не визначилися в своєму виборі, ми йдемо з Еллісон Шварц, що називається, "ніздря в ніздрю", - розповіла Кац в інтерв`ю агентству ІТАР-ТАРС у неділю. Наголошується, що в її виборчому окрузі, який включає частину Філадельфії з передмістями, живуть близько 125 тис. вихідців з колишнього Радянського Союзу, тож шанси на перемогу у М.Кац непогані.

За її словами, у разі перемоги на президентських виборах республіканця Джона Маккейна взаємини США з Росією не погіршають, адже саме з республіканськими адміністраціями Москві частіше вдавалося знаходити спільну мову з ключових питань.

Як повідомляється на сайті SmartVoter.Org, основними положеннями передвиборчої програми Кац є недопущення нових податків, зміцнення енергетичної незалежності США і скорочення корупції і лобізму.

Вибори представника 13 округу Пенсильванії в Конгресі пройдуть одночасно з президентськими виборами 4 листопада 2008 року.

Лента.ру