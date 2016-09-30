Ер-Ріяд попередив про "руйнівні наслідки" закону США про позови жертв 9/11
Саудівська Аравія попередила про "руйнівні наслідки" закону, що дозволяє жертвам терористичної атаки 11 вересня подавати позов про збитки до королівства.
Ер-Ріяд попросив конгрес США прийняти необхідні заходи, щоб впоратися з небезпечними наслідками цього закону, повідомив представник міністерства закордонних справ королівства, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За словами неназваного представника відомства, закон "послаблює імунітет" окремих країн і буде мати негативні наслідки для всіх держав світу, включаючи США.
Читайте такожОбама назвав помилкою подолання Конгресом вето на закон про судові позови до Саудівської Аравії
У середу конгрес відхилив вето президента країни Барака Обами на закон, який дозволяє жертвам 11 вересня та їхнім родичам порушувати в американських судах цивільні позови проти уряду Саудівської Аравії. Це означає, що даний законопроект вступає в силу.
Обама наклав вето на цей закон, схвалений конгресом, ще в минулі вихідні.
За словами Обами, закон може зашкодити національним інтересам США, адже Саудівська Аравія є одним з головних союзників країни на Близькому Сході, а цей регіон зараз переживає глибоку кризу.
Крім того, на думку Обами, закон дозволить іншим країнам реагувати симетрично і подавати позови проти Вашингтона. Це може призвести до величезної кількості позовів, пов'язаних з військовими діями США на Близькому Сході.
Лідер більшості в сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що конгресмени не цілком усвідомлювали наслідки прийнятого закону і тепер спробують виправити його недоліки. Офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що незнання не є виправданням.
Спікер палати представників США Пол Райан також заявив, що закон потрібно доопрацювати, щоб не нашкодити американським військовим за кордоном.
В атаці 11 вересня 2001 року брали участь 19 екстремістів, з яких 15 були громадянами Саудівської Аравії. Уряд країни офіційно заперечує свою причетність до нападів.
Рідні загиблих вже намагалися засудити королівську сім'ю Саудівської Аравії, а також банки країни та благодійні організації, які підозрюються у фінансуванні ісламістів. Однак діюче в США законодавство дає країнам значну недоторканність у разі позовів в американських судах.
Саудівська Аравія раніше наголошувала, що в разі прийняття закону готова піти на відповідні заходи, наприклад, припинити контакти чиновників, обмежити США доступ до військовим об'єктом на Близькому Сході і відмовитися від інвестицій в американську економіку.