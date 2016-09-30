Ер-Ріяд попередив про "руйнівні наслідки" закону США про позови жертв 9/11

Ер-Ріяд попросив конгрес США прийняти необхідні заходи, щоб впоратися з небезпечними наслідками цього закону, повідомив представник міністерства закордонних справ королівства, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами неназваного представника відомства, закон "послаблює імунітет" окремих країн і буде мати негативні наслідки для всіх держав світу, включаючи США.

Читайте такожОбама назвав помилкою подолання Конгресом вето на закон про судові позови до Саудівської Аравії

У середу конгрес відхилив вето президента країни Барака Обами на закон, який дозволяє жертвам 11 вересня та їхнім родичам порушувати в американських судах цивільні позови проти уряду Саудівської Аравії. Це означає, що даний законопроект вступає в силу.

Обама наклав вето на цей закон, схвалений конгресом, ще в минулі вихідні.

За словами Обами, закон може зашкодити національним інтересам США, адже Саудівська Аравія є одним з головних союзників країни на Близькому Сході, а цей регіон зараз переживає глибоку кризу.

Крім того, на думку Обами, закон дозволить іншим країнам реагувати симетрично і подавати позови проти Вашингтона. Це може призвести до величезної кількості позовів, пов'язаних з військовими діями США на Близькому Сході.

Лідер більшості в сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що конгресмени не цілком усвідомлювали наслідки прийнятого закону і тепер спробують виправити його недоліки. Офіційний представник Білого дому Джош Ернест заявив, що незнання не є виправданням.

Спікер палати представників США Пол Райан також заявив, що закон потрібно доопрацювати, щоб не нашкодити американським військовим за кордоном.

В атаці 11 вересня 2001 року брали участь 19 екстремістів, з яких 15 були громадянами Саудівської Аравії. Уряд країни офіційно заперечує свою причетність до нападів.

Рідні загиблих вже намагалися засудити королівську сім'ю Саудівської Аравії, а також банки країни та благодійні організації, які підозрюються у фінансуванні ісламістів. Однак діюче в США законодавство дає країнам значну недоторканність у разі позовів в американських судах.

Саудівська Аравія раніше наголошувала, що в разі прийняття закону готова піти на відповідні заходи, наприклад, припинити контакти чиновників, обмежити США доступ до військовим об'єктом на Близькому Сході і відмовитися від інвестицій в американську економіку.