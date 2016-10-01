Обмін обстрілами: Індія та Пакистан звинувачують один одного у порушенні перемир'я в Кашмірі

Обидві країни заявили, що їхні війська вранці відкрили вогонь у відповідь на дії іншої сторони на лінії контролю - де-факто кордоні між двома країнами у Кашмірі, передає DW.

"Індійські сили знову відкрили неспровокований вогонь й здійснили обстріли на лінії контролю у секторі міста Чамба", - сказано у заяві пакистанської армії. У заяві зазначається, що відкритий пакистанськими військовими вогонь у відповідь "примусив індійську зброю замовкнути".

У свою чергу, речник міністерства оборони Індії заявив, що саме пакистанські солдати відкрили вогонь на лінії зіткнення першими, і сталося це у секторі міста Акнур. Про втрати жодна зі сторін не повідомляє.

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Нагадаємо, ситуація на лінії контролю між Індією і Пакистаном у районі Кашміру ускладнилася, коли 18 вересня на індійську прикордонну заставу в індійському штаті Джамму і Кашмір напала група терористів. Тоді загинули 18 індійських військовослужбовців. Індійська сторона звинуватила в цьому нападі Пакистан. Після цього інциденту на лінії контролю кілька разів виникали перестрілки. Зокрема, внаслідок перестрілки 29 вересня загинуло двоє пакистанських військових.

Суперечка за регіон Кашмір між Індією і Пакистаном триває з 1947 року. Упродовж усього цього часу відносини між двома країнами, які володіють ядерною зброєю, залишаються дуже напруженими. За цей період між країнами відбулося три війни, дві з яких спалахнули через Кашмір.