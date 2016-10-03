ЗМІ: Ватажка ІДІЛ нагодували отруйним обідом

Про це передає "Газета.Ru" з смітник на Al Sumaria.

«Надійшли дані розвідки, що ватажок ІГ Абу Бакр аль-Багдаді і ще три провідних командира отруїлися отрутою в їх їжі під час обіду», - повідомило джерело.

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Він уточнив, що ймовірне отруєння аль-Багдаді сталося на північний захід від міста Мосул, який ІГ захопило в 2014 році. Відзначається, що угруповання почала проводити арешти в районі, де перебував лідер організації.

В середині червня повідомлялося, що лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді був убитий в ході авіаудару коаліції на чолі з США. Проте пізніше ця інформація не підтвердилася.