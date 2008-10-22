Рада Росія-НАТО может відновити роботу ще цього року

Робота Ради Росія-НАТО може поновитися до кінця 2008 року, заявив начальник Генштабу Збройних сил РФ генерал армії Микола Макаров.

"Це питання обговорювалося з головою Комітету начальників штабів Збройних сил США адміралом Майклом Мулленом. Думаю, що в листопаді-грудні буде прийняте рішення (про відновлення роботи Ради), і це питання залишилося за американською стороною", - сказав Макаров журналістам у вівторок в Москві.

Відносини Росії і НАТО загострилися після війни Грузії та Росії. Країни Альянсу звинуватили російську сторону в непропорційному застосуванні сили і оголосили про припинення проведення засідань Ради Росія-НАТО на всіх рівнях.