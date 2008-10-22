Чи компенсує Росія Грузії втрати від війни?

Комісар Європейського Союзу з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР не виключає, що Росії з часом буде пред’явлена вимога щодо компенсації збитків, завданих Грузії під час воєнного конфлікту у серпні цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі під час обговорення стану відносин між ЄС та Росією.

“Росія не буде присутня на конференції донорів (Грузії – УНІАН), але, я думаю, що прийде час, коли питання відшкодування збитків також має бути порушене”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Єврокомісар зазначила, що відкритим залишається також питання проведення міжнародного незалежного розслідування причин та перебігу російсько-грузинської війни у серпні цього року.

Разом із цим вона висловила переконання, що вирішити проблемні питання, які виникли внаслідок війни, буде можливо під час міжнародних консультацій у Женеві.

“Я думаю, політичне рішення знаходиться в Женеві. Переговори почалися складно, але процес розпочато, і зараз ми хочемо просуватися вперед”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, після війни між Росією та Грузією, що відбулася на початку серпня, Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. До Грузії, крім районів Осетії та Абхазії були введені спостерігачі Європейської місії.

15 жовтня цього року у Женеві відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів між Росією, Грузією та представниками міжнародного співтовариства щодо вирішення проблем, які виникли внаслідок війни, у тому числі, проблем повернення переміщених осіб та статусу двох регіонів Грузії. Наступний раунд консультацій має відбутися 19 листопада.