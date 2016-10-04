Ердоган розкритикував ООН, назвавши її "тягарем для людства"

Про це пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Рада Безпеки ООН була створена для гарантії прав людини і викорінення несправедливості, але сьогодні вона не може виконувати ці обов'язки", - сказав Ердоган.

Крім того, він зазначив, що немає жодної мусульманської держави-члена Ради Безпеки ООН.

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Ердоган запропонував ліквідувати тимчасове членство в РБ ООН та збільшити число постійних членів з 10 до 20, щоб всі 193 країни займали ці місця по черзі.

Як повідомляв УНІАН, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до Європейського Союзу з вимогою остаточно вирішити питання про вступ його країни до спільноти.