Американський професор побудував "Стіну Трампа" до Хелловіну (фоторепортаж)

Воршауер, який викладає американську політичну історію в Центральному університеті штату Коннектикут, і його сім'я вже давно відомі в США своїми інсталяціями до традиційного для американців Дня всіх святих.

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Цього року професор вирішив використати в якості основи для інсталяції пропозицію кандидата в президенти США від "республіканців" Дональда Трампа побудувати стіну вздовж американо-мексиканського кордону, якщо він буде обраний.

Картонна версія "стіни" заввишки майже 2,5 метра обладнана колючим дротом і фігурками озброєних охоронців.

Перед стіною стоять традиційні для Хеллоуїна скелети в мексиканському одязі з табличками, наприклад, "Ми всі були емігрантами" або "Не злочинець".

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Також політичними гаслами проти Трампа розписана і сама стіна, наприклад, "Чи настільки прогнила система, що нам потрібно обирати божевільного?".

Не обійшлося і без самого "винуватця торжества" Трампа, фігурка якого з вежі підноситься над стіною. Також в інсталяції присутня суперниця Трампа – кандидат від "демократів" Хіларі Клінтон, яка з широкою посмішкою в одязі в американських національних кольорах сидить на віслюку.

"Це божевільні президентські вибори, де здається, що політики вийшли з-під контролю", - цитує автора інсталяції Reuters. - "Я роблю заяву про обидві партії, Республіканську і Демократичну, але головне занепокоєння у мене викликає Дональд Трамп в якості президента".

Як повідомляв УНІАН, вибори президента США відбудуться 8 листопада 2016 року. За останніми данними, кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон після перших теледебатів зі своїм основним суперником Дональдом Трампом випереджає кандидата від республіканців на 5%.