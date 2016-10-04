Фінішна пряма передвиборної кампанії: Клінтон випереджає Трампа на 5% - опитування СNN

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією CNN/ORC, які оприлюднив телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Результати телефонного опитування показали, що за Клінтон готові проголосувати 47% респондентів, тоді як за Трампа – до 42%. В той же час кандидат-лібертаріанець Гері Джонсон має 7% і висуванець партії зелених Джилл Стайн – 2%.

Результати опитування також показали, що Клінтон вдалося відібрати у Трампа значну частину виборців-чоловіків (на початку вересня в цій групі виборців Трамп випереджав Клінтон на 22%, зараз лише на 5%).

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Також повідомляється, що Клінтон отримала підтримку значної частини білих виборців без вищої освіти, які становлять основну групу підтримки Трампа. Розрив у цій групі виборців скоротився з 44 до 21%.

Опитування проводилося з 28 вересня по 2 жовтня, було опитано 1335 зареєстрованих виборців. Статистична похибка становить 2,5%.

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Як повідомляв УНІАН, опитування напередодні теледебатів увечері 26 вересня показали, що Клінтон випереджає Трампа з невеликим відривом.

В ході дебатів кандидати обговорили широкий спектр тем - від расової упередженості поліцейських і зміни податкової системи до кібератак на американські установи, війни з екстремістами, особистих якостей кандидатів та їхнє ставлення до меншин і жінок. Клінтон, зокрема, жорстко розкритикувала позицію Трампа щодо ядерної зброї, назвавши його загрозою "номер один".