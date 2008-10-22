Російські бойові кораблі прибули до Туреччини

22:06, 22 жовтня 2008
Світ
1323

Ядерну зброю з собою не взяли

22 жовтня кораблі Північного флоту російських ВМФ увійшли до турецького порту Акзас-Карагач, повідомляє РІА “Новости”. Великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко", важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" і кораблі забезпечення залишаться на базі ВМС цієї країни до 26 жовтня, щоб ознайомиться з пам`ятками міста і взяти участь в спортивних змаганнях з турецькими колегами. Місцевим жителям відкриють для відвідин ВПК "Адмірал Чабаненко".

Візит запланований в рамках далекого походу кораблів Північного флоту в Середземне море, який почався 22 вересня. Після середземного круїзу "Петро Великий" і "Адмірал Чабаненко" візьмуть курс на Атлантику, щоб в листопаді провести навчання в Карибському морі спільно з ВМС Венесуели.

"Адмірал Чабаненко" має на озброєнні протикорабельні крилаті надзвукові самонавідні ракети 3М-80 "Москіт", які здатні здійснювати маневри на великих швидкостях при майже нульовій висоті над рівнем водної поверхні. "Москіти" можуть не тільки долати перешкоди радіоелектронної боротьби, а й використовувати їх для точнішого наведення на ціль. Крім цього, корабель озброєний зенітними установками "Кинджал" і "Кортик". До складу російського флоту він увійшов 1999 року.

Важкий атомний ракетний крейсер третього покоління "Петро Великий" - флагман Північного флоту ВМФ Росії. Він здатний вражати великі надводні цілі, захищати морські з`єднання від атак з повітря і підводних човнів противника у віддалених районах океанів. Основу озброєння ВАРК складають протикорабельні надзвукові крилаті ракети дальньої дії "Граніт П-700. Вони можуть містити ядерний заряд потужністю до 500 кілотонн і вражати цілі на відстані до 600 кілометрів. Утім, за твердженням офіційного представника МЗС РФ Андрія Нестеренко, тактичної ядерної зброї на борту корабля немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter