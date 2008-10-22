Російські бойові кораблі прибули до Туреччини

22 жовтня кораблі Північного флоту російських ВМФ увійшли до турецького порту Акзас-Карагач, повідомляє РІА “Новости”. Великий протичовновий корабель "Адмірал Чабаненко", важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" і кораблі забезпечення залишаться на базі ВМС цієї країни до 26 жовтня, щоб ознайомиться з пам`ятками міста і взяти участь в спортивних змаганнях з турецькими колегами. Місцевим жителям відкриють для відвідин ВПК "Адмірал Чабаненко".

Візит запланований в рамках далекого походу кораблів Північного флоту в Середземне море, який почався 22 вересня. Після середземного круїзу "Петро Великий" і "Адмірал Чабаненко" візьмуть курс на Атлантику, щоб в листопаді провести навчання в Карибському морі спільно з ВМС Венесуели.

"Адмірал Чабаненко" має на озброєнні протикорабельні крилаті надзвукові самонавідні ракети 3М-80 "Москіт", які здатні здійснювати маневри на великих швидкостях при майже нульовій висоті над рівнем водної поверхні. "Москіти" можуть не тільки долати перешкоди радіоелектронної боротьби, а й використовувати їх для точнішого наведення на ціль. Крім цього, корабель озброєний зенітними установками "Кинджал" і "Кортик". До складу російського флоту він увійшов 1999 року.

Важкий атомний ракетний крейсер третього покоління "Петро Великий" - флагман Північного флоту ВМФ Росії. Він здатний вражати великі надводні цілі, захищати морські з`єднання від атак з повітря і підводних човнів противника у віддалених районах океанів. Основу озброєння ВАРК складають протикорабельні надзвукові крилаті ракети дальньої дії "Граніт П-700. Вони можуть містити ядерний заряд потужністю до 500 кілотонн і вражати цілі на відстані до 600 кілометрів. Утім, за твердженням офіційного представника МЗС РФ Андрія Нестеренко, тактичної ядерної зброї на борту корабля немає.