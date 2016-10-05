У США таємно заарештували підрядника, якого підозрюють у крадіжці секретних комп'ютерних кодів

Про це повідомляє New York Times з посиланням на високопоставлених співробітників правоохоронних органів і органів розвідки, передає ТСН.

Видання зазначає, що вдруге за три роки людина, допущена до державної таємниці примудряється красти у Агентства засекречену інформацію. У 2013 році Едвард Сноуден, який працював на Агентство, вкрав велику кількість документів та передав журналістам.

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За повідомленням Reuters, міністерство юстиції назвало ім'я заарештованого – Гарольд Томас Мартін. Він працював на те ж саме консалтингове агентство, що й Сноуден - Booz Allen Hamilton.

Журналіст видання Politico оприлюднив частину релізу мін'юсту, у якій пояснюється, що вчинив Мартін. Зазначається, що 27 серпня поточного року у Мартіна влаштували масштабні обшуки та на різних носіях інформації було виявлено велику кількість матеріалів, позначених як державна власність та матеріали з найвищим рівнем секретності, розсекречення яких може завдати шкоди національній безпеці.

"Протягом обшуків Мартін не був заарештованим та особисто погодився давати свідчення слідчим. Спочатку Мартін все спростовував, але згодом, коли йому пред'явили докази, підтвердив, що взяв документи та файли з роботи додому та до свого авта, знаючи, що вони засекречені. Мартін підтвердив, що не мав права зберігати ці документи вдома або у власній машині. Мартін усвідомлював, що не мав на це права, оскільки розумів незаконність цих дій", - так, запевняє журналіст, дії затриманого описуються у звіті правоохоронців.

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Едвард Сноуден вже відреагував на повідомлення про затримання Мартіна та назвав це "великою подією". Він зазначив, що робота на одну компанію ще не означає, що їхні справи ідентичні.

Нагадаємо, Сноуден співпрацював у різні роки з американськими ЦРУ і АНБ, в 2013 році передав журналістам секретні документи, які доводили факт відстеження спецслужбами телефонних дзвінків пересічних громадян.

У США Сноудена звинувачують в крадіжці державного майна, незаконному використанні інформації, що стосується національної оборони, а також у навмисному розголошенні секретних даних. Зараз він проживає у Росії, що надала йому притулок.

При цьому Сноуден неодноразово заявляв, що хотів би коли-небудь повернутися на батьківщину.