США та Німеччина розкритикували плани Ізраїлю щодо нових поселень на Західному березі Йордану

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив у середу, 5 жовтня, речник міністерства закордонних справ Німеччини, позиція Берліна лишається незмінною: "Спорудження поселень в окупованих регіонах порушує міжнародне право".

Також ці поселення становлять загрозу процесу мирного врегулювання конфлікту за принципом "дві держави для двох народів", ідеться в заяві.

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У зовнішньополітичному відомстві Німеччини додали, що відновити довіру можна всебічною підтримкою згаданого принципу, яка підтверджувалася б конкретними заходами та зміною політики Ізраїлю.

За словами речника Державного департаменту США Марка Тонера, задум Ізраїлю шкодить надії на мирне врегулювання конфлікту за принципом "двох держав". Крім того, таке рішення ізраїльського уряду суперечить його попереднім заявам, повідомляє сайт відомства.

Критика Берліна та Вашингтона пролунала у відповідь на оприлюднені у кінці вересня плани уряду Ізраїлю спорудити нове поселення поблизу вже існуючого поселення Шило на Західному березі ріки Йордан. Воно має складатися з 300 об'єктів.