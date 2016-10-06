У Німеччині обговорюють введення нових санкцій проти РФ - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на людину, знайому з відповідними дискусіями, передає РБК.

За її даними, кабінет Ангели Меркель вивчає різні способи тиску на Москву, щоб вона змінила свою політику в Сирії. Зокрема, мова йде і про економічні обмеження.

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Дискусії знаходяться на ранній стадії, підкреслює WSJ: неясно, чи підтримають Християнський демократичний союз Меркель його партнери по урядовій коаліції — соціал-демократи.

У той же час, пише газета, «це одна з перших ознак того, що Європа, розчарована діями Росії в Сирії і налякана можливістю погіршення міграційної кризи, може в найближчі тижні схилитися до більш жорсткої позиції щодо Росії».

Як зазначає газета, в середу на прес-конференції офіційного представника МЗС Німеччини поставили запитання про можливість санкцій проти Росії і той відповів: «зараз я не знаю нікого — ні в Берліні, ні де б то не було ще — хто мав би таку пропозицію».

Представник Меркель відмовився коментувати виданню дискусії про санкції проти Росії, проте вказав на коментар МЗС Німеччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що США не виключають санкцій проти РФ у разі невдачі дипломатії щодо Сирії.