Міністр оборони Британії: "Аль-Каїда" готує серію терактів у Європі

Про це повідомляє видання Ехргеѕѕ з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Майкла Феллона.

Так, Феллон заявив, що джихадистське угруповання не знищене і являє собою "дуже відкриту загрозу" для Великобританії і Європи.

Він сказав: "Аль-Каїда досі жива і здорова в Афганістані, в Сирії, Ємені та в інших місцях.

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Відзначається, що свій вплив в угрупованні посилив син екс-лідера "Аль-Каїди" Усами Бен Ладена Хамза, після записаних ним в останні місяці відеозвернень.

Як раніше повідомляв УНІАН, терористична організація "Аль-Каїда" заявила в травні про плани створити свій халіфат на території Сирії.