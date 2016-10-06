Міністр оборони Британії: "Аль-Каїда" готує серію терактів у Європі
11:09, 06 жовтня 2016Світ
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Терористичне угрупування "Аль-Каїда" має намір здійснити серію терактів у Європі, зокрема у Великобританії.
Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон / REUTERS
Про це повідомляє видання Ехргеѕѕ з посиланням на заяву міністра оборони Великобританії Майкла Феллона.
Так, Феллон заявив, що джихадистське угруповання не знищене і являє собою "дуже відкриту загрозу" для Великобританії і Європи.
Він сказав: "Аль-Каїда досі жива і здорова в Афганістані, в Сирії, Ємені та в інших місцях.
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Відзначається, що свій вплив в угрупованні посилив син екс-лідера "Аль-Каїди" Усами Бен Ладена Хамза, після записаних ним в останні місяці відеозвернень.
Як раніше повідомляв УНІАН, терористична організація "Аль-Каїда" заявила в травні про плани створити свій халіфат на території Сирії.
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