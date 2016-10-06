Вибух бомби на КПП в Сирії: загинули 25 людей, десятки поранено

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правозахисників.

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"Вибух стався біля КПП Атмех (на захід від Алеппо) на сирійсько-турецькому кордоні",– йдеться в повідомленні.

Більшість загиблих належали до групи Файлак Аль-Шам, яку підтримує Туреччина.

Відповідальність за теракт поки ніхто не взяв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина стягує до своїх кордонів танки і додаткові війська.

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Турецька армія почала операцію "Щит Євфрату" у середу, 24 серпня, направив танки, спецназ і авіацію на допомогу Вільній Сирійській армії. Це повстанське угрупування, яке вважається помірною, протистоїть "Ісламській державі" і збройним формуванням сирійських курдів в Сирії. Турецька влада прагне не допустити посилення впливу курдів на півночі Сирії в прикордонних з Туреччиною районах.

Турецький уряд вважає збройні формування курдів терористичними організаціями, незважаючи на те, що деякі з них користуються підтримкою США, союзника Туреччини з НАТО.

Дамаск назвав вторгнення турецьких військ на сирійську територію порушенням суверенітету країни.