Депутат Європарламенту випав з вікна під час бійки, лікарі діагностували крововилив у мозок - ЗМІ
16:39, 06 жовтня 2016Світ
2639 0
Головний претендент на лідерство в Партії незалежності Великобританії UKIP євродепутат Стівен Вулф знаходиться у важкому стані після спекотного спору на партійних зборах в Європарламенті.
REUTERS
Депутат Європарламенту, представник Партії незалежності Великобританії 49-річний Стівен Вульф випав з вікна будівлі Парламенту в Страсбурзі, повідомляє телеканал Sky News.
Читайте такожКандидати в депутати Грузії побилися в прямому ефірі (відео)
Він госпіталізований у тяжкому стані. Лікарі діагностували у депутата крововилив у мозок.
За даними телеканалу, на зустріч європарламентарів від Партії незалежності в Страсбурзі відбулася бійка. Під час бійки Вулфа вдарили по голові, після чого депутат випав у вікно.
Представник UKIP у свою чергу заявив, що Вулфу "раптово стало погано і його забрали в лікарню для проходження обстеження".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter