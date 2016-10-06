Депутат Європарламенту випав з вікна під час бійки, лікарі діагностували крововилив у мозок - ЗМІ

Депутат Європарламенту, представник Партії незалежності Великобританії 49-річний Стівен Вульф випав з вікна будівлі Парламенту в Страсбурзі, повідомляє телеканал Sky News.

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Він госпіталізований у тяжкому стані. Лікарі діагностували у депутата крововилив у мозок.

За даними телеканалу, на зустріч європарламентарів від Партії незалежності в Страсбурзі відбулася бійка. Під час бійки Вулфа вдарили по голові, після чого депутат випав у вікно.

Представник UKIP у свою чергу заявив, що Вулфу "раптово стало погано і його забрали в лікарню для проходження обстеження".