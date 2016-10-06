У Данії автобус з підлітками-біженцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано
22:53, 06 жовтня 2016Світ
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У Данії автобус, що перевозив 38 неповнолітніх шукачів притулку, потрапив у ДТП, внаслідок чого 16 підлітків дістали травми.
У Данії автобус з підлітками-біженцями потрапив у ДТП / Rasmus Skaftved/Scanpix
Про це передає Depo.ua з посиланням на The Local.
За даними поліції, аварія сталася в четвер близько 14:00, коли вантажівка вдарила автобус у задню частину.
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Біженці-підлітки поверталися з уроків данської мови, коли їх автобус з невідомих поки що причин екстрено загальмував, і в нього врізалася вантажівка.
Один з постраждалих отримав настільки тяжкі травми, що його доставляли в лікарню рятувальним вертольотом.
Всі діти, які перебували в автобусі, перебувають у Данії без супроводу батьків. Їх вік коливається від 13 до 17 років.
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