У Данії автобус з підлітками-біженцями потрапив у ДТП: 16 осіб травмовано

Про це передає Depo.ua з посиланням на The Local.

За даними поліції, аварія сталася в четвер близько 14:00, коли вантажівка вдарила автобус у задню частину.

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Біженці-підлітки поверталися з уроків данської мови, коли їх автобус з невідомих поки що причин екстрено загальмував, і в нього врізалася вантажівка.

Один з постраждалих отримав настільки тяжкі травми, що його доставляли в лікарню рятувальним вертольотом.

Всі діти, які перебували в автобусі, перебувають у Данії без супроводу батьків. Їх вік коливається від 13 до 17 років.