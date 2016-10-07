"Новая газета" про вбивство Політковської: Не смійте говорити, що справу розкрито (відео)

Відео приурочене до десятої річниці смерті Політковської, яку вбили 7 жовтня 2006 року.

У ролику співробітники редакції "Новой газеты" в рамках "відеопікету" тримають аркуші паперу, на яких розказана історія розслідування вбивства Політковської.

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Відео супроводжує стаття заступника головного редактора Сергія Соколова, в якій йдеться про помилки і порушення, допущені, на думку газети, під час розслідування вбивства, а також про бездіяльність держави у пошуках замовників злочину.

"Не може вважатися розкритим політичне вбивство тільки тому, що засуджені виконавці. Не може — поки не покараний замовник", — пише Сергій Соколов.

"Ми відчуваємо гнів, коли представники держави брешуть, кажучи про те, що справа розкрита", — сказано в статті.

"Більше про слідство не чути нічого. Замовник може спокійно зітхнути і наказати прибрати ще кого-небудь, якщо, звичайно, уже цього не зробив. Так що — не смійте говорити про розкрите вбивство тендітної, відважної, гарної та сильної жінки — Ганни Політковської", - заявили в "Новой газете".

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Оглядач "Новой газеты" Ганна Політковська була вбита в під'їзді власного будинку в Москві 7 жовтня 2006 року.