Порятунок "Обителі спокою": в Афганістані готують масштабну реконструкцію старовинного палацу (фоторепортаж)
13:51, 07 жовтня 2016Світ
1925 0
В Афганістані триває реконструкція старовинного палацу "Дар уль-Аман" неподалік від Кабула, назва якого перекладається з мови пушту як "Обитель спокою".
Жінки-інженери обговорюють план реконструкції палацу / Фото REUTERS
На реконструкцію палацу "Дар уль-Аман" влада країни має намір виділити 20 млн доларів.
Палац "Дар уль-Аман" знаходиться на південно-західній околиці Кабула, столиці Афганістану, на височині, що добре проглядається з усіх сторін та яку афганські старці по пам'яті ще іменують Афшар-Тапа, а молодь - просто 14-м муніципальним районом.
Палац був побудований в середині 1920-х років за допомогою групи німецьких архітекторів у часи правління короля Аманулли-хана. З того часу комплекс неодноразово страждав від безперервних бойових дій, і на даний момент перетворився на руїни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter