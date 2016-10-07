Порятунок "Обителі спокою": в Афганістані готують масштабну реконструкцію старовинного палацу (фоторепортаж)

На реконструкцію палацу "Дар уль-Аман" влада країни має намір виділити 20 млн доларів.

Палац "Дар уль-Аман" знаходиться на південно-західній околиці Кабула, столиці Афганістану, на височині, що добре проглядається з усіх сторін та яку афганські старці по пам'яті ще іменують Афшар-Тапа, а молодь - просто 14-м муніципальним районом.

Палац був побудований в середині 1920-х років за допомогою групи німецьких архітекторів у часи правління короля Аманулли-хана. З того часу комплекс неодноразово страждав від безперервних бойових дій, і на даний момент перетворився на руїни.