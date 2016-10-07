У Пакистані вибухнула бомба в пасажирському поїзді (фото)

Про це повідомляє ABC News.

Внаслідок вибуху бомби загинули щонайменше шість людей, ще 19 отримали поранення, деякі з них знаходяться в критичному стані.

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За уточненими даними, бомба вибухнула недалеко від села Маха в провінції Белуджистан.

Міністр залізниць Пакистану Хаваджи Саада Рафік назвав подію «актом тероризму».

В даний час ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, раніше в Стамбулі стався теракт.