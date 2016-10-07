У Чечні спікер парламенту на прізвисько "Лорд" побив голову суду: вимагав його відставки "за станом здоров'я"

Про це пише видання "Кавказ.Реалії" з посиланням на джерела в Грозному.

Видання повідомляє, що Даудов, який також відомий на прізвисько "Лорд", прибув до будівлі суду в супроводі десяти машин, близько 40 чоловік оточили будівлю, а він попрямував до кабінету Мурдалова.

За словами джерел, спікер парламенту Чечні почав бити Мурдалова, вимагаючи, щоб той написав заяву про звільнення за станом здоров'я, але він відмовився це зробити. Далі, як повідомляється, разом з Даудовим голову суду стали бити кілька охоронців.

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За даними видання, Даудов також погрожував Мурдалову вбивством.

Після цього він покинув будівлю суду, і оточення було знято.

Крім того, стверджується, що жоден з лікарів в Грозному не погодився провести медичний огляд Мурдалова. У результаті суддя звернувся до офіцера управління ФСБ у Чечні, який у свій час вчився з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Кавказ.Реалії" пише, що спікер парламенту "проштовхує в крісло голови Верховного суду свою людину, а відмова Мурдалова покинути пост він сприйняв як виклик".