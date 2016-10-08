Президент Франції переніс візит до Польщі після відмови Варшави купувати гелікоптери Airbus

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Через скасування переговорів президент Франції Франсуа Олланд переніс у п'ятницю, 7 жовтня, на невизначений термін польсько-французькі урядові консультації.

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Про рішення Олланда повідомила прес-служба його адміністрації. Двосторонні консультації мали відбутися наступного тижня в Варшаві. Водночас у повідомленні зазначається, що міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро має "терміново" відбути до Варшави.

Джерело у французькому уряді повідомило агенції Reuters, що в Парижі налаштовані переглянути двосторонні міждержавні відносини. "Це рішення (відмова від купівлі гелікоптерів. - Ред.), без сумніву, дуже сильно позначиться на французько-польських білатеральних відносинах", - зазначило джерело.

4 жовтня польський уряд оголосив про скасування угоди щодо придбання поляками 50 бойових гелікоптерів типу Caracal у концерну Airbus на суму 3,14 мільярда євро. Сам контракт був дуже важливий для європейського виробника. За словами польських урядовців, різні переговорні позиції сторін зробили "неможливим" компроміс. Тому переговори вважаються "завершеними", повідомили в польському уряді. Домовленості щодо купівлі було досягнуто у квітні 2015 року.

Чинний польський уряд з самого початку критично поставився до планів попередників закупити гелікоптери в Airbus. На думку представників націонал-консерваторів, конкуренти Airbus, приміром, американський оборонний концерн Lockheed Martin, мають свої виробничі потужності в Польщі, робочі місця на яких варто захищати.