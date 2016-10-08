У МЗС Росії назвали "пропагандою" заяву держсекретаря США про військові злочини РФ в Сирії

Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова виданню Дождь.

Раніше в цей день держсекретар США Керрі звинуватив Росію і сирійську влади в скоєнні військових злочинів в ході бойових дій і закликав провести відповідне розслідування.

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"Заява Керрі - це пропаганда. За цією термінологією стоять дуже серйозні юридичні наслідки, і я думаю, що Керрі вживав всі ці терміни з точки зору нагнітання ситуації. Якщо мова заходить про військові злочини, американські представники повинні почати з Іраку. А потім перейти на Лівію, обов'язково на Ємен — розібратися, що там. Я хочу сказати, що такими словами жонглювати дуже небезпечно, бо за плечима американських представників дійсно стоять військові злочини", - заявила Захарова.

Вона додала, що "американська сторона просто "не змогла" виконати угоди про перемир'я" в Сирії. "Вони самі сказали нам, що у них немає важелів тиску на опозицію", — сказала офіційний представник МЗС РФ