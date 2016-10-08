Росія значно нарощує свою військову присутність у Сирії після припинення перемир'я - Reuters

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на загальнодоступні джерела інформації, передає ТСН.

Аналіз цих даних вказує на подвоєння військових поставок по повітрю і морем в порівнянні з майже двотижневим періодом, який передував перемир'ю. Це, як видається, найбільше розгортання військової сили Росії в Сирії після того, як російський президент Володимир Путін в березні завив про згортання своїх військ у цій країні.

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Турецький онлайн-проект Bosphorus Naval News, який відслідковує рух кораблів через Босфорському протоку, показує, що з кінця вересня через Стамбул на шляху до Сирії пройшли 10 російських кораблів. Під час 13-денного періоду перед перемир'ям з 27 серпня по 7 вересня через Босфорську протоку пройшли п'ять кораблів ВМС РФ.

Зокрема, кореспондент Reuters у п'ятницю, 7 жовтня, помітив російський малий ракетний корабель "Міраж", який плив через Босфор у напрямку Середземного моря. Дві інші російські ракетні кораблі були розгорнуті в Середземному морі в середу.

Деякі з кораблів, які були відправлені в Сирію, були важко навантажені. Після проходу через Босфор вони направилися до військово-морської бази Росії Тартус в західній сирійській провінції Латакія. Reuters не вдалося встановити, який вантаж вони несли.

Війська і обладнання також повертаються до Сирії по повітрю, згідно з даними на веб-сайті FlightRadar24.com, який відстежує рух літаків.

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Російські військові літаки полетіли на російську авіабазу Хмеймім у Сирії шість разів протягом перших шести днів жовтня, у порівнянні з 12 на місяць у вересні і серпні.

Підвищена робоча сила, ймовірно, включає в себе фахівців, які мають ввести в експлуатацію знову ракетну система С-300. Ця система поліпшить здатність Росії контролювати повітряний простір в Сирії, і можуть бути спрямовані на запобігання більш жорстких дій з боку США, кажуть аналітики.

"С-300 в основному дає Росії можливість оголосити безпольотну зону над Сирією", - сказав Джастін Бронк, науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) в Лондоні.

"Це також робить неможливою будь-яку спробу США зробити те саме. Росія може просто сказати: "Ми будемо продовжувати літати і все, що буде загрожувати нашим літакам, буде розглядатися як вороже і буде знищене", - додав аналітик.

Міністерство оборони Росії не відповіло на письмові запити Reuters. Високопосадовець військово-повітряних сил цієї країни, виступаючи на умовах анонімності, спростовув збільшення поставок військової сили до Сирії.