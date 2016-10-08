Сирійська опозиція вимагає від ЄС ввести санкції проти Росії

Про це заявила член Високого переговорного комітету Бассма Кодмані, передає Anadolu.

Вона наголосида, що Євросоюз повинен негайно ввести санкції проти російських компаній та урядовців, які причетні до атак проти мирного населення та на інфраструктуру Сирії, а також санкційні заходи повинні торкнутися тих, хто фінансово підтримує режим Асада.

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Також Кодмані додала, що Росія використовує високотехнологічну зброю, включаючи протибункерні авіабомби, якими б’є по мирному населенню в сирійському Алеппо.

Вона переконана, що крім санкцій, потрібно створити національну зону, захищену від дій авіації.

Раніше голова комітету Бундестагу (орган народного представництва ФРН) з питань закордонних справ Норберт Реттген закликав запровадити нові санкції щодо Росії через її військові злочини в Сирії.

Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає несправедливим введення санкцій проти РФ через Україну і можливе їх введення через Сирію.

Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачували Росію в тому, що її літаки атакують у Сирії не позиції терористів, а противників президента країни Башара Асада.