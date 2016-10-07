У Бундестазі закликають ввести санкції проти РФ через Сирію - ЗМІ

Про це політик розповів в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

Реттген відзначив, що Росія повинна понести свою частку відповідальності за військові злочини в Сирії.

"Відсутність наслідків і санкцій у відповідь на важкі воєнні злочини було б скандалом", - заявив він.

Реттген розкритикував інші європейські уряди, які "не бажають називати речі своїми іменами" і не роблять необхідних дій щодо Росії.

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Як повідомляв УНІАН, ЗМІ дізналися, що уряд Німеччини розглядає можливість введення нових санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на дії останньої в Сирії.

Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає несправедливим введення санкцій проти РФ через Україну і можливе їх введення через Сирію.

Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачували Росію в тому, що її літаки атакують у Сирії не позиції терористів, а противників президента країни Башара Асада.