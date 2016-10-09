В Ефіопії через акції протесту оголошено надзвичайний стан

В Ефіопії оголошено надзвичайний стан у відповідь на акції протесту, що проводяться представниками двох найбільших етнічних груп країни.

Народності оромо і амхара складають понад 60% населення Ефіопії. Вони незадоволені тим, що до правлячої еліти країни входять в основному представники народності тиграї, яка становить лише близько 6% населення, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Кількамісячні акції протесту, що виливаються у заворушення, загострилися минулого тижня, після того як у зіткненнях між поліцією і протестувальниками загинули 55 осіб, що брали участь у національному святі оромо.

Правозахисники заявляють, що в ході протестів останніх місяців загинули сотні їх учасників, десятки тисяч втратили свободу.

Серед причин заворушень називають невдоволення мусульман призначенням релігійних лідерів урядом, переселення селян із сільськогосподарських територій, перерозподіл адміністративних меж традиційних районів проживання народностей амхара і орома.

Оглядачі вказують, що правляча коаліція домоглася чималих економічних успіхів за 25 років правління, але не зуміла забезпечити переходу від військових методів правління до демократичних.